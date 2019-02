SIVIGLIA LAZIO CONVOCATI / Oggi pomeriggio alle ore 18 la Lazio scenderà in campo a Siviglia per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League dopo il KO dell'andata all'Olimpico. Gara estremamente ostica considerando anche le tante assenze a cui dovranno far fronte i biancocelesti.

In particolar modo il tecnicosi ritroverà con una difesa ai minimi termini. Sono 19 i calciatori convocati dall'allenatore della Lazio per la gara contro il Siviglia:

Portieri - Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori - Acerbi, Patric, Radu, Zitelli.

Centrocampisti - Badelj, Cataldi, Durmisi, Leiva, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Romulo.

Attaccanti - Caicedo, Correa, Immobile.

