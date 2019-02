NAPOLI ZURIGO CONFERENZA STAMPA ANCELOTTI / Dopo il netto e convincente 3-1 dell'andata il Napoli di Carlo Ancelotti si prepara a chiudere la pratica Zurigo domani sera al San Paolo. Gli azzurri arrivano con i favori del pronostico per la tranquillità dell'allenatore di Reggiolo che oggi ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia: "Questa squadra sta facendo il massimo per portare la gente allo stadio. La squadra sta giocando un buon calcio e siamo concentrati su questa partita che non deve essere sottovalutata. Abbiamo un risultato che ci conforta. Se gli attaccanti hanno avuto un calo nell’ultimo periodo c’è da dire che la difesa ha acquisito solidità per merito anche di centrocampisti e attaccanti”.

SORPRESA DA TITOLARE - "Qualche rotazione ci sarà perchè nelle ultime due partite c'è stato un dispendio di energie notevole. Metterò qualche giocatore fresco, uno su tutti Chiriches che domani giocherà titolare. Tutti in questa squadra sono professionisti e sono in grado di gestire i momenti. Mertens andava molto meglio, in generale, non è solo responsabilità degli attaccanti. E’ un problema nel fare passaggi e nei movimenti, ci vuole un po’ più di attenzione".

ESAMI E TATTICA - "In questi tre mesi siamo tutti sotto esame. Bisogna dar tutto e deve essere uno stimolo per tutti. Finalmente siamo al momento chiave della stagione.

Ora occorre fare uno sforzo supplementare. Qui possiamo parlar tutti di tattica. Da questo punto di vista in Italia non vedo grossi cambiamenti. Dal punto di vista difensivo c'è grande organizzazione. Per il resto noto gli stessi problemi, qualcosa si sta facendo ma spero si possa migliorare ancora. Mia moglie può parlare di tattica ma sono io che non voglio parlarne a casa. Per chi fa il mio mestiere è fondamentale trovare momenti per staccare la spina. Per me il calcio è passione e non voglio rovinarla con un extra stress." Su: "Sono bravi, possono giocare insieme, non essendoci più Hamsik abbiamo caratteristiche diverse ma con risultati efficaci. Anche Diawara fece bene con la Sampdoria, abbiamo delle coppie che possono fare bene insieme, anche Zielinski può giocare centralmente anche se poi perdiamo efficacia davanti".

VOTI - "Io andavo bene in storia. Mi piace molto la matematica e la pagella di questa squadra fino ad ora è 7. Spero di dargli un voto più alto alla fine. Spero non si arrivi ad essere rimandati. Qui solo bocciati o promossi. Sugli esterni sono molto soddisfatto. Hysaj ha fatto una stagione in linea con quelle passate. Non cose straordinarie ma in linea. Di Malcuit siamo soddisfatti, Mario Rui ha alternato partite positive ad altre negative e Ghoulam ha una situazione a parte perchè rientra da un grave infortunio ma sta tornando ai suoi livelli".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui