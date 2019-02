ATLETICO MADRID JUVENTUS FORMAZIONI DIRETTA TV / Si completa questa sera il quadro degli ottavi di finale di Champions League. In campo la Juventus campione d'Italia, che per la gara di andata si presenta al 'Wanda Metropolitano', lì dove si disputerà la finale il 1 giugno, in casa dell'Atletico Madrid. Confronto duro per i bianconeri, che però devono superare l'ostacolo se vogliono finalmente vincere un trofeo che manca in bacheca dal 1996. Fondamentale provare ad uscire indenni dal catino madrileno per aumentare le chances di qualificazione ai quarti di finale. Un match che si annuncia intenso ma molto tattico. In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, il collega di 'As' Matallanas spiega il piano partita di Simeone. Gara che può essere decisiva per il doppio confronto secondo Antonio Ruiz di 'Cadena Cope'. Andiamo a fare il punto a poche ore da Atletico Madrid-Juventus con le ultimissime sulle formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vederla in tv.

Atletico Madrid-Juventus, le ultime di formazione

Assenze importanti per Allegri in vista del match di stasera. Fuori infatti Douglas Costa e Khedira, alle prese con problemi di cuore e che dovrebbe andare incontro a uno stop piuttosto lungo. Il tecnico bianconero ha già annunciato nella conferenza stampa di ieri la presenza in campo di Paulo Dybala dal primo minuto, che si schiererà dunque con Cristiano Ronaldo e Mandzukic nel trio d'attacco. Prevedibile una mediana con Matuidi, Pjanic e Bentancur, in retroguardia confermatissimi i recuperati Bonucci e Chiellini. Per l'Atletico, classico 4-4-2 schierato da Simeone, con Saul e Koke ad agire da esterni di centrocampo.

In attacco, favoritosull'exper affiancare l'intoccabile

Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul, Rodrigo, Thomas, Koke; Diego Costa, Griezmann. Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

Atletico Madrid-Juventus, dove vederla in tv e in streaming

La gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus sarà visibile per gli abbonati 'Sky' sul canale satellitare Sky Sport Uno (201) ma anche, in chiaro, su Rai Uno. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili. A disposizione anche lo streaming gratuito offerto dall'applicazione Rai Play sui medesimi dispositivi.

Calciomercato, tutti gli intrecci Atletico-Juve: Savic, Ruben Dias e non solo

La sfida tra Atletico Madrid e Juventus si gioca anche fuori dal campo. I bianconeri infatti pensano già alla prossima stagione per rinforzarsi e rinnovare la propria rosa. Numerose le direttrici del calciomercato Juventus che vanno a incrociarsi con i 'Colchoneros'. Innanzitutto, è previsto per oggi a margine del match un incontro tra il ds Paratici e l'agente Jorge Mendes. Sul piatto, tra gli altri, il nome di Ruben Dias, difensore del Benfica nel mirino anche dell'Atletico: la Juve vuole provare a giocare d'anticipo. Non finisce qui, perché la dirigenza bianconera ha individuato, nella rosa di Simeone, diversi giocatori che potrebbero fare al caso proprio. Piace sempre l'estremo difensore Oblak, seguito anche dall'Inter, mentre in vista dell'estate uno dei nomi più caldi rimane quello di Savic. Savic è in scadenza nel 2020 con l'Atletico Madrid e dunque è un obiettivo concreto. L'ex difensore della Fiorentina sarebbe il giusto innesto di esperienza da affiancare ad altri acquisti giovani per svecchiare il reparto. Tra gli obiettivi, sempre presenti Gimenez e Saul. Ma a sua volta l'Atletico Madrid ha messo nel mirino da tempo Paulo Dybala e non è l'unico bianconero che interesserebbe a Simeone. Il 'Cholo' stravede anche per Rodrigo Bentancur e non disdegnerebbe uno tra Douglas Costa e Cuadrado.

