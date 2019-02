CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RAIOLA / Nicolò Zaniolo è sicuramente l'uomo del momento in casa Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il classe 1999 ha stupito tutti conquistando in breve tempo un posto da intoccabile nello schieramento di, ed attirando inevitabilmente le mire di top club, sponsor ma anche procuratori. Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' anche Minostarebbe corteggiando la stella giallorossa, per farla entrare nella propria scuderia che vanta già campioni del calibro di. Il padre, Igor Zaniolo, ha però negato un cambio di agente, almeno per il momento, come evidenziato dal virgolettato citato dalla rosea: "Resteremo con Vigorelli". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.