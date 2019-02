CALCIOMERCATO MILAN MORATA ATLETICO / Dal Chelsea all'Atletico Madrid. Alvaro Morata è tornato in Spagna nell'ultima sessione di mercato, con l'attaccante accostato anche al Milan nei mesi scorsi prima del trasferimento alla corte di Simeone.

L'exha rivelato nelle ore che precedono la sfida di Champions proprio contro i bianconeri: "L'Atletico mi ha cercato già tre anni e mezzo fa, avevo dato la mia parola aai tempi - dice Morata ad 'AS' - Per qualche anno non è stato possibile, però non dipendeva da me. Adesso sono qua e ho voglio dare tutto per questa maglia".