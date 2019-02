JUVENTUS ATLETICO MADRID RONALDO - La Juventus fa visita all'Atletico Madrid nella gara di andata di Champions League. L'arrivo in estate di Cristiano Ronaldo fa sì che i bianconeri siano da considerare tra i favoriti per la conquista della coppa dalle grandi orecchie. Lo sottolinea anche il giornalista sportivo Tony Damascelli nel suo editoriale su 'Il Giornale': "Superfluo dire che questa sia la stazione di passaggio o di arrivo per il club bianconero. Per gli effetti tecnici, psicologici, finanziari.

L'Atletico ha tutte le caratteristiche per intossicare il gioco bianconero, sa difendersi, sa attaccare, sa speculare, sa aggredire, non ha un football spettacolare ma nemmenorincorre l'estetica e bada al sodo, a un pragmatismo non così prosaico come quello dima, comunque, di altissimo rendimento".

Poi lo stesso Damascelli, prendendo spunto da quanto sta accadendo all'Inter con Icardi, lancia una provocazione: "Cristiano Ronaldo meriterebbe la fascia di capitano, questione molto di moda, in queste ore, nei peggiori bar di Milano. Sarebbe un messaggio forte per l'altro club della capitale di Spagna e per lui stesso, re della Champions e protagonista atteso della partita di questa sera. Non sarà così, i sogni restano nel cassetto, Chiellini scambierà il gagliardetto con Godin, difensori entrambi simbolo più del carattere delle due squadre che della propria leadership all'interno dello spogliatoio".

