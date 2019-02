ATLETICO JUVENTUS MORATA / Partita speciale quella di questa sera per Alvaro Morata, che con la maglia dell'Atletico Madrid sfiderà la Juventus dopo le due stagioni tra il 2014 e il 2016 trascorse a Torino. L'attaccante ha parlato al quotidiano 'AS' dello scontro Champions contro i bianconeri: "Vincere la Champions con l'Atletico sarebbe diverso dal farlo con altre squadre. Prima però dobbiamo battere la Juventus, che ha una grande squadra. Dobbiamo fare un'ottima partita, anche al ritorno, perché giocare nel loro stadio è complicato. Li conosco e so che non sono felici di aver pescato l'Atletico nel sorteggio. La Juve è la favorita per la vittoria finale: è una responsabilità, però noi siamo consapevoli della nostra forza.

Bonucci mi darà un calcio in campo ? Magari mi prendesse a calci: sarebbe una cosa buona per me, vorrà dire che giocherò".

Morata poi punge il popolo di fede juventina: "La prima rete con l'Atletico non potrei non festeggiarla, soprattutto stasera. Il discorso sarebbe diverso invece a Torino: lì forse non esulterei per rispetto dei tifosi. La Juventus è la mia squadra in Italia e voglio che vincano sempre, tranne quando incontrano l'Atletico Madrid".

Infine su Ronaldo: "Non ho mai avuto problemi con Cristiano. Forse abbiamo idee differenti su alcuni aspetti, ma è una brava persona. Parlavamo anche di aspetti extracalcistici quando eravamo al Real, di famiglia e di altro".

Segui la partita anche in modalità Match Live su DIRETTAGOAL



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui