CALCIOMERCATO FIORENTINA EDIMILSON FERNANDES / Edimilson Fernandes si è letteralmente preso la Fiorentina nelle ultime uscite. Il giovane centrocampista svizzero ha preso in mano la mediana viola dopo il cambio di ruolo adoperato da Pioli. Una crescita costante del classe 1996 che a suon di goal, assist e prestazioni sta convincendo tifosi e club.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la società considera ad oggi il riscatto di Edimilson Fernandes a 8 milioni un buon affare con il, motivo per cui a fine stagione non dovrebbero esserci problemi. L'ex 'Hammers' sembra destinato a restare a Firenze. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul