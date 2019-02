Calciomercato Inter, 'caso' Kroos: ora finisce sotto accusa al Real Madrid

CALCIOMERCATO INTER KROOS / Mentre sembra prendere quota la pista Ivan Rakitic, l'Inter non perde di vista gli sviluppi su Tony Kroos in casa RealMadrid.

Altro grande obiettivo per il centrocampo dei nerazzurri che in estate si preparano ad un restyling profondo e con innesti di alto livello, il tedesco sta vivendo un momento di flessione e finisce sotto accusa.

In particolare il quotidiano 'Mundo Deportivo' sottolinea la sua prestazione negativa nella clamorosa sconfitta contro il Girona. Soprattutto senza Modric è sembrato appannato e ha perso tanti palloni, dopo che pure in Champions contro l'Ajax era rimasto ingabbiato. Adesso è sotto osservazione, per cercare di capire se si tratta di un passaggio a vuoto con un leggero calo di forma o di una situazione più complessa legata anche a questioni tattiche. L'Inter e altri top club europei monitorano con grande attenzione.

