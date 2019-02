SIVIGLIA-BARCELLONA DIRETTA LIGA LIVE CRONACA TEMPO REALE MACHIN VALVERDE MESSI - Dopo il pareggio esterno a reti bianche in Champions League contro il Lione, nell'andata degli ottavi di finale, il Barcellona di Ernesto Valverde torna in campo per la venticinquesima giornata della Liga. L'avversario di turno è il Siviglia di Pablo Machin, che ha eliminato mercoledì scorso nei sedicesimi di finale di Europa League la Lazio. I catalani hanno tutta l'intenzione di consolidare il primo posto nella classifica del campionato spagnolo, mentre gli andalusi non vincono dal 26 gennaio scorso e sono incalzati al quarto posto dal Getafe e dall'Alaves.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Sanchez Pizjuan'.

FORMAZIONI UFFICIALI

Siviglia (3-5-2): Vaclík; Sergi Gómez, Kjaer, Mercado; Wöber, Sarabia, Banega, Rog, Jesús Navas; Promes, Ben Yedder. All. Machin

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suárez, Coutinho. All. Valverde

CLASSIFICA LIGA: Barcellona* 57; Atletico Madrid 47; Real Madrid 45; Getafe* 39; Siviglia* 37; Alaves 36; Real Sociedad 34; Betis 33; Valencia 32; Elbar 31; Athletic Bilbao, Levante, Espanyol* 30; Leganes 29; Girona 27; Valladolid 26; Celta Vigo 24; Villarreal, Rayo Vallecano* 24; Huesca* 19.



*una partita in più

