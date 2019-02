JUVENTUS NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / James Rodriguez è uno dei giocatori più appetiti sul mercato e in Italia viene seguito con attenzione da Juventus e Napoli. Il fantasista colombiano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, con i tedeschi però che potrebbero non riscattarlo dal Real Madrid.

L'ex Porto e Monaco si è soffermato sul proprio futuro al termine del match di Champions League contro il Liverpool: "Al Real ho tutto, ho casa mia, gente che mi ama… che mi chiede cosa succederà. Per il momento ho un contratto con il Bayern: voglio solo finire la stagione e poi vedremo. Ho sempre dei contatti con alcuni giocatori del Real", le parole di James Rodriguez a 'Cadena Ser'.