MILAN-EMPOLI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GATTUSO PIATEK IACHINI CAPUTO - Dopo gli impegni europei delle squadre nostrane, si apre con l'anticipo del venerdì la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Il lanciatissimo Milan di Gennaro Gattuso e Piatek ha tutta l'intenzione di conservare il quarto posto in classifica, l'ultimo valido per l'accesso alla prossima edizione della Champions League; di contro, l'Empoli di Giuseppe Iachini, dopo la vittoria col Sassuolo, punta a fare lo sgambetto ai più quotati rivali per racimolare punti importanti in chiave salvezza.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-EMPOLI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 42; Roma 41; Atalanta e Lazio 38; Fiorentina e Torino 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9

*tre punti di penalizzazione

