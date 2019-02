CALCIOMERCATO MILAN BRUNO FERNANDES - Con 21 gol tra campionato e coppe, Bruno Fernandes è il centrocampista più prolifico di tutta Europa. A 24 anni il trequartista lusitano si sta consacrando a livello mondiale, attirando l'attenzione dei grandi club.

In estate lo, che lo scorso luglio gli ha rinnovato il contratto fino al 2023 fissando la clausola di rescissione a 100 milioni di euro, sarà costretto a cederlo per fare cassa visto che con ogni probabilità non arriverà la qualificazione in Champions League.per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato. Secondo quanto riportato dal 'Correio de Manha', i biancoverdi sono disposti a trattare anche a cifre inferiori e si prospetta già un duello tra iled ilper accaparrarselo. Bruno Fernandes vanta già un passato in Italia con le maglie di Sampdoria e Udinese.