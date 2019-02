CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Marcelo è un obiettivo sempre più concreto per la Juventus. La rottura con il Real Madrid sembra ormai totale, alla luce anche delle ultime esclusioni di Solari dall'undici titolare in favore di Reguilon.

E dalla Spagna - precisamente dal portale 'Don Balon' - già danno per fatto l'accordo tra il club campione d'Italia e il terzino brasiliano per lo sbarco di quest'ultimo a Torino la prossima estate. Da trovare l'intesa invece con Florentino Perez, che chiede almenodi euro per il cartellino del giocatore rispetto ai 25 milioni messi sul piatto al momento dalla 'Vecchia Signora'. Intanto, il Real avrebbe trovato inl'erede di Marcelo: 30 milioni più 10 di bonus da versare nelle casse del Betis per assicurarsi le prestazioni del 23enne laterale di origini dominicane.