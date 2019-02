CALCIOMERCATO ERIKSSON / 71 anni e non sentirli.

Sven-Goran, dopo l'ultima avventura sulla panchina delle Filippine, si rilassa ai Caraibi ma non chiude ad un grande ritorno nel mondo del calcio. "Non ho l'ossessione del lavoro - racconta in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' -, ma con un progetto interessante faccio subito le valigie e riparto".