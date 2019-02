Calciomercato Napoli, sorpasso sul Psg per Lobotka

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA - La cessione a febbraio con il mercato italiano chiuso, non ha permesso al Napoli di sostituire Marek Hamsik, trasferitosi in Cina a suon di milioni. Il mediano slovacco verrà rimpizziato la prossima estate, probabilmente con il suo connazionale Stanislav Lobotka.

Sin dalla scorsa estate i partenopei seguono il centrocampista delper il quale a gennaio non arrivò il rilancio necessario a chiudere l'affare . Come riportato da 'le10sport', tuttavia, per giugno gli azzurri sono in pole position, con iled i club inglesi ad inseguire.