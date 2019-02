CALCIOMERCATO NAPOLI DOLBERG JAMES RODRIGUEZ / È aperta la caccia ai gol in casa Napoli.

Fermento in attacco per gli azzurri che pianificano un restyling del reparto offensivo e mentre continua a tener d'occhio possibili sviluppi su James, sogno (quasi) impossibile dell'estate, il Dsguarda con attenzione al mercato olandese.

In casa PsvEindhoven da tempo è iniziata la manovra d'avvicinamento su Hirving Lozano, che però costa e ha una lunghissima fila di pretendenti. Per questo non si perdono di vista i compagni di squadra Bergwijn e Pereiro, mentre il 'Corriere dello Sport' tiene calda anche una vecchia ipotesi mai uscita totalmente dai radar. Si tratta di Kasper Dolberg, bomber ventunenne dell'Ajax. Qualche problema fisico lo ha frenato, ora sta tornando, insieme all'interesse del Napoli.

