CALCIOMERCATO INTER SIMEONE GODIN / L'Atletico Madrid affronta oggi la Juventus, ma il suo futuro (almeno in ottica calciomercato) si incrocia con un altro club italiano, l'Inter. I nerazzurri, infatti, hanno praticamente messo a segno il colpo Godin e continuano ad essere un "pensiero fisso" di Simeone, nonostante il Cholo abbia appena rinnovato con i colchoneros. Javier Matallanas, direttore di As Tv e storico amico del tecnico argentino, nel corso della sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it, ha svelato diversi retroscena sull'allenatore e sul difensore.

Simeone ha appena rinnovato, ma prima o poi lo vedremo in Italia?

"Allenare in Italia è un suo pensiero fisso.

All’Atletico è la persona più felice del mondo, ma quello italiano è il suo calcio e se tutti i suoi figli hanno nomi italiani un motivo ci sarà. L’Inter ha avuto opzioni reali di prenderlo dopo la finale di Champions 2016 ed è una possibilità che resta, per il futuro. Credo che una volta concluso il suo ciclo con l’Atletico, nonostante non gli siano mai mancate proposte da Francia e Inghilterra, l’intenzione di Simeone sia quella di andare ad allenare i nerazzurri. È questione di tempo: si diceva che prima o poi avrebbe allenato i colchoneros ed è accaduto. Con l’Inter accadrà la stessa cosa".

Godin, invece, è già nerazzurro?

"Non lo possono ancora dire pubblicamente, ma Godin ha già un impegno con l’Inter ed ha svolto le visite mediche con i nerazzurri. L’unico dubbio che resta è la durata del suo contratto, se di due o tre stagioni: credo che saranno tre. Sarà un idolo per sempre e gli si dirà addio con grande affetto, ma Simeone ha deciso di lasciarlo partire e c’è sempre enorme fiducia in ogni sua scelta".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui