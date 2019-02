Juventus, le ultime su Khedira ed i tempi di recupero

JUVENTUS KHEDIRA / Sami Khedira non ha mai avuto problemi di cuore ed anche per questo tutta la Juventus ieri si è spaventata, ritardando quindi la partenza per Madrid.

Un battito irregolare, molto rapido, che ha costretto il centrocampista tedesco ad accertamenti dai quali, come comunicato dalla società bianconera, "è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un'aritmia atriale comparsa nella giornata odierna". Clicca Qui per tutte le ultime notizie.

"Tutto si potrebbe risolvere con una ablazione" ha spiegato a 'La Gazzetta dello Sport' il professor Fiorenzo Gaita, lo specialista che operò Lichtsteiner e che ieri ha visto lo stesso Khedira. Se gli esami dovessero confermare la prima ipotesi, il giocatore dovrebbe star fermo circa 30-40 giorni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui