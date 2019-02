CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Sarà la notte di Paulo Dybala? Se lo augurano i tifosi della Juventus e Massimiliano Allegri, che ieri ha sciolto subito il dubbio sulla presenza o meno in campo del numero dieci: "Vi do subito un lecca-lecca, domani Dybala gioca", le parole in conferenza stampa dell'allenatore bianconero. L'argentino era in ballottaggio con Bernardeschi per una maglia da titolare dietro l'inamovibile coppia Cristiano Ronaldo-Mandzukic e non è stata a splendida rete al Frosinone a spostare gli equilibri come ammesso sempre da Allegri: "In altre occasioni aveva giocato meglio anche senza segnare".

Una serata importante anche per il futuro di Dybala, che ieri ha salutato calorosamente un altro dieci che ha fatto la storia bianconera come Alex Del Piero prima di lasciare il prato del 'Wanda Metropolitano' dopo la consueta passeggiata della vigilia.

L'ex Palermo è l'attuale capocannoniere didella Juve con 5 reti in altrettante partite: decisivo in coppa, meno in campionato almeno in termini realizzativi. Un'altra prestazione sopra le righe - magari con gol - nella tana dell'Atletico potrebbe anche cambiare il destino di Dybala la prossima estate: blindare la sua posizione nel gruppo bianconero, o attrarre ulteriormente le big d'Europa per il suo cartellino. Proprio l'è una delle squadre pronta all'assalto se la 'Joya' dovesse lasciare Torino, senza dimenticare ovviamente i cugini dele le sirene dalla Premier. E occhio ovviamente all'dopo le parole dell'ex Ad Marotta, in un ipotetico e clamoroso scambio con Icardi . 'Champions Dybala' nella notte in cui Cristiano Ronaldo torna a Madrid…