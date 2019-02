CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / La classifica incoraggiante ed una situazione economica finalmente più tranquilla e che consente margini di manovra più ampi, l'Inter dopo aver prenotato Diego Godin a parametro zero per l'estate si starebbe avvicinando ad ampie falcate ad un nuovo, grande colpo di spessore internazionale. L'obiettivo dichiarato da tempo in vista della prossima estate di calciomercato è quello di inserire in rosa calciatori già pronti ed abituati a vincere, in particolare a centrocampo, e la scelta sembra essere ricaduta su Ivan Rakitic. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, le ultime sull'affare Rakitic

Questione anche di opportunità.

Saputo che il giocatore aveva espresso il desiderio di cambiare aria in vista della rivoluzione estiva nel centrocampo delche dovrà riequilibrare necessariamente i bilanci,secondo 'La Gazzetta dello Sport' si sono attivati in maniera tempestiva incontrando i dirigenti catalani. La prima proposta da 30 milioni di euro si è scontrata con una richiesta da 50 per il vice-campione del mondo con la Croazia, ma ulteriori contatti hanno portato ad avvicinare le parti: 35 milioni l'offerta interista per Rakitic, il Barça adesso è fermo a 45 come richiesta ma la prospettiva è quella di un accordo attorno ai 40 milioni. Filtra ottimismo, tant'è che le società starebbero discutendo sulle modalità di pagamento ed i bonus.

Dopo il via libera del Barcellona, l'Inter tratterà direttamente con Rakitic che ha gradito la tempestività dell'operazione nerazzurra ed è affascinato dall'idea di chiudere la carriera ad alti livelli in Serie A. Sul tavolo almeno un triennale per il giocatore che compirà 31 anni il 10 marzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui