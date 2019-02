PSG RESCISSIONE LASSANA DIARRA / Lassana Diarra non è più un giocatore del PSG.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come annunciato da 'L'Equipe', il centrocampista ex Real Madrid ha rescisso il proprio contratto che lo legava al club parigino fino al termine della stagione. Il 33enne non è più sceso in campo dalla vittoria in Ligue 1 per 5-0 contro l'dello scorso ottobre.