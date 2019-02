ROMA LIVERPOOL ALISSON / Al termine del match pareggiato tra Liverpool e Bayern Monaco, Alisson Becker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il portiere ha commentato anche la stagione della sua ex Roma: "Chi passa tra i giallorossi e il Porto? Non si sa mai. La Roma ha fatto un bellissimo lavoro, sta tornando sulla strada dell'anno scorso anche in Serie A - le parole del portiere a 'Sky' - Ho guardato la partita contro il Porto: ha fatto bene, ha gestito bene e ha messo intensità. C'è qualità in mezzo al campo. Sono contento che hanno vinto. Quando non sono in campo, tifo per loro.

Italiano perfetto? No, devo lavorare un po' (ride, ndr)".

LA GARA - "Parata? Non ho visto la palla, ho sentito che lui ha tirato addosso. Era una palla difficile su un crosso difficile ma io ero lì per parare. E' stata una partita complicata, non riamo riusciti a mettere la nostra intensità. La squadra ha fatto un bel lavoro difensivo. Non ci sono favoriti in partite come queste: come lroo sono venuti qui e fare una bella gara, noi possiamo andare lì e fare un bel lavoro. E' stato importante non subire gol in casa".

LA PREMIER - "I tifosi la chiedono? Loro chiedono tutto (ride, ndr). Noi siamo contenti, stiamo facendo bene in Premier. Dobbiamo pedalare, come si dice in Italia. Dobbiamo pensare a partita dopo partita".

