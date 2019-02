ATLETICO MADRID JUVENTUS CONFERENZA KOKE / Presente in sala stampa al fianco del 'Cholo' Simeone, Koke ha anticipato alcuni temi di Atletico Madrid-Juventus: "Lotteremo come sempre consapevoli del valore della Juventus, come se fosse una finale. La affronteremo così, non ci sono favoriti ed entrambe vogliamo superare il turno.

Noi la squadra più italiana? Giochiamo con lo stile Atletico Madrid. Non italiani né spagnoli, abbiamo la nostra identità. Seha detto così magari ha ragione, ma abbiamo il nostro stile e la nostra identità". Infine, sulle sue condizioni al rientro dall'infortunio: "Posso giocare 45, 90 o 0 minuti, io sono a completa disposizione del mister. In qualsiasi caso cercherò sempre di aiutare la squadra".