Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: Gattuso decisivo!

CALCIOMERCATO MILAN FUTURO CALHANOGLU GATTUSO / Hakan Calhanoglu dopo un digiuno infinito in campionato (non segnava dal 20 maggio scorso), è tornato a segnare contro l'Atalanta. Un super gol che ha permesso al Milan, sabato scorso, di espugnare un campo complicato come quello di Bergamo. Il numero 10 rossonero si è dunque sbloccato in una delle partite più importanti della stagione e la speranza in casa Milan adesso è che non si fermi più, come fatto lo scorso campionato: il turco dopo un inizio balbettante si era imposto nel girone di ritorno. La speranza di vedere il calciatore decisivo ammirato la scorsa Primavera è soprattutto di Gattuso.

Il tecnico non ha mai smesso di credere in lui e nonostante qualche malumore tra i tifosi lo ha sempre schierato titolare.

A gennaio Calhanoglu avrebbe potuto lasciare i rossoneri - direzione Germania - per una cifra vicina ai 20/25 milioni di euro ma Gattuso non lo ha mollato e la sensazione è che in estate la storia possa ripetersi: Hakan resta un calciatore prezioso per il tecnico, nonostante la mancanza di gol. La posizione dell'ex numero 8 in estate potrebbe essere ancora più forte e veder partire Calhanoglu sarebbe davvero complicato. Ammenoché non arrivi al Milan un'offerta superiore ai 30 milioni, davvero complicata da rifiutare

