p>LIVERPOOL BAYERN MONACO KLOPP / Spettacolo ma niente reti tra, andata degli ottavi di. Jürgena fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Nel primo tempo abbiamo forzato un pochettino. Non è stata una giornata in cui ci veniva tutto facile, quindi abbiamo dovuto forzare, il Bayern è molto forte a livello fisico - le sue parole a 'Sky' - Non eravamo brillanti nell'ultimo passaggio, una decina di volte abbiamo sbagliato situazioni in contropiede o in area avversaria. Non siamo riusciti a fare il passaggio in modo corretto. Pareggio giusto, abbiamo avuto occasioni ma questa è la Champions League. Aspettiamo la partita di ritorno, ripartiamo da qui per fare un buon risultato a Monaco. Non è il risultato dei sogno questo zero a zero, ma va bene così".