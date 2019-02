Lione-Barcellona, Valverde sorride a metà: ecco cosa è mancato

LIONE BARCELLONA VALVERDE / Ernesto Valverde poco soddisfatto del risultato odierno tra Lione e Barcellona.

Il tecnico ha commentato il pareggio a reti inviolate nell'andata dell'ottavo di: "A livello di gioco molto bene, a livello di risultato non tanto bene. Dovevamo vincere e segnare - le sue parole a 'Sky' - Venticinque tiri non sono andati in porta, la statistica ci dice quello che abbiamo fatto. Non so come commentare la statistica, quello che mi importa è quello che abbiamo fatto in campo".