CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE BARCELLONA PSG / E' sfida a due per NicolasPepe.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante del, finito nel mirino anche del, stando a quanto riportato da 'France Football', è pronto per una nuova avventura in una grande squadra: in estate sarà testa a testa tra