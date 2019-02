CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI ZOLA ZIDANE LAMPARD / Sono giorni decisivi per il futuro di Maurizio Sarri.

L'eliminazione dall'FA Cup per mano delha rimesso in discussione la posizione dell'allenatore del, con la dirigenza dei 'Blues' che starebbe valutando l'eventuale esonero. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , decisive per il tecnico saranno le prossime due sfide, in Europa League contro ile nella finale di Coppa di Lega contro il. In caso di nuovi risultati negativi, l'ipotesi più calda è al momento quella ditraghettatore fino al termine della stagione. Il sogno è invece rappresentato da, anche se sembra piuttosto difficile che l'ex Real Madrid possa accettare una proposta a stagione in corso. Infine, i tifosi starebbero spingendo per l'arrivo di, che sta vivendo la sua prima stagione da allenatore in Championship, sulla panchina del

Eleonora Trotta e Ciro Troise

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui