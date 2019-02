Collovati, arrivano le scuse dopo la bufera

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIO BUFERA SOCIAL COLLAVATI / Hanno fatto discutere non poco le dichiarazioni di Fulvio Collovati che a 'Quelli che il Calcio' parlando di donne e calcio in modo piuttosto netto aveva affermato: "Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco!". In serata le scuse dell'ex giocatore che fa retromarcia: "Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico, abbiano urtato la sensibilità delle donne - si legge sul suo profilo Twitter - Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno, chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile"