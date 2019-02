Calciomercato Chelsea, Sarri out: tre nomi per sostituirlo!

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Sarri in bilico sulla panchina del Chelsea. Dopo un avvio positivo di stagione, il tecnico paga il sesto posto in Premier League e le recenti sconfitte contro Manchester City (perentorio 6 a 0) e United (2-0). Così, la dirigenza si è riunita per valutare attentamente come muoversi: in caso di esonero di Sarri, riporta 'SkySports', i 'Blues' starebbero pensando di affisarsi a Zidane o Lampard, ma si valuta anche l'ipotesi Zola come traghettatore fino al termine della stagione.

Decisive potrebbero quindi rivelarsi le prossime sfide contro il Malmoe (ritorno dei sedicesimi di Europa League) e Manchester City (finale di Carabao Cup): Sarri avrà poco tempo a disposizione per far ricredere i tifosi, parte dei quali ha iniziato a insultare il suo 'Sarri-ball' durante la gara di ieri contro i 'Red Devils'. Intanto, potrebbe durare poco anche l'avventura di Higuain al Chelsea: in caso di addio del tecnico e mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, infatti, il club potrebbe non trattenere il 'Pipita'; il rinnovo del suo prestito dalla Juventus rischia di non avvenire.

