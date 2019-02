CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID JUVENTUS / Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League: "E' come una finale? No, perché sono ottavi di finale e non si vince alcun trofeo - ammette l'argentino - Incontriamo una rivale molto forte, con un allenatore che lavora nella stessa società da tanti anni come noi, con giocatori di gran livello, con capacità di soffrire e qualità".

KOKE - "Lo abbiamo provato stamattina, si sente bene.

È entusiasta, c'è la possibilità che giochi""

DYBALA - "Come cambia la Juve con Dybala? Molte volte Mandzukic gioca come interno, non significa che sono tre attaccanti. Ha molte variante ma stiamo pensando a quello che dobbiamo fare noi, vogliamo soddisfare uno stadio che sarà pieno e scoppierà".

DIEGO COSTA - "Non può giocare 90 minuti. Juve favorita? Penso che ci sia parità, abbiamo il 50% di probabilità"

CRISTIANO RONALDO - "Ha fatto una grande scelta, è andato in una squadra forte e consolidata come la Juve. Ma noi pensiamo a Morata, Costa, Koke, Saul: sono calciatori che hanno una grande voglia, un presente e tutte le intenzioni di fare una partita importante"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui