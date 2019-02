p>ROMA ZANIOLO LE IENE / Dopo l'intervista de 'Le Iene' a Nicolòe sua mamma Francesca, andata in onda domenica sera su Italia 1, i tifosi dellasi sono scagliati contro la trasmissione di 'Mediaset': il servizio ha scatenato diverse polemiche e i tifosi della Roma sono scesi in campo in difesa di Zaniolo esponendo in giornata uno striscione.

Nel pomeriggio sulla pagina ufficiale Facebook della trasmissione è apparso un post a difesa del giornalista De Devitiis, autore dell'intervista: ''Un mega abbraccio al nostro Nicolò De Devitiis che è stato addirittura minacciato per il servizio al campione della Roma Zaniolo. E noi de Le Iene facciamo sempre domande un po' cazzone, ma con ironia!''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

