CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Ci ha messo poco Luis Muriel per conquistare la Fiorentina: dal suo ritorno in Italia, l'attaccante colombiano ha siglato già quattro gol in sette partite e ha dimostrato in più di un'occasione di essere tornato quel giocatore che tanto aveva fatto bene in Serie A soprattutto con la maglia della Sampdoria.

Muriel è arrivato in prestito oneroso dal, ma la dirigenza viola ha già preso una decisione sul suo futuro: secondo quanto riportato da 'La Nazione', la Fiorentina eserciterà il riscatto versando nelle casse del club andaluso i i 13 milioni fissati al momento dell'accordo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul