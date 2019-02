p>CALCIOMERCATO ROMA UNDER CHELSEA / La dirigenza delè chiamata a resistere alle avances delperma i 'Blues' sono al lavoro già da tempo per non farsi cogliere impreparati davanti ad una possibile partenza in estate del talento belga. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Diversi i nomi segnati sul taccuino degli osservatori del club londinese, tra cui spicca quello di Cengiz Under: secondo quanto riportato dal portale turco 'turkish-football.com', l'esterno della Roma è uno degli obiettivi del Chelsea per l'estate qualora Hazard dovesse fare le valigie per Madrid. Il club londinese avrebbe già chiesto informazioni dopo l'interesse manifestato dall'Arsenal negli ultimi mesi: Under piace perché può giocare comodamente su entrambe le fasce e ha dimostrato importanti segnali di crescita sia in Italia ma anche in Champions League.

