FIGC HALL OF FAME / Altri 11 nomi entrano nella Hall of Fame del calcio italiano istituita dalla Figc e della Fondazione Museo del calcio. Nell'edizione 2019 riconoscimenti ad Allegri, Totti e Zanetti, mentre tra le novità c'è il premio fair play istituito in memoria di Davide Astori e un riconoscimento speciale per Gianni Brera.

Questi gli 11 premiati con cerimonia in programma a maggio : Francesco Totti (Giocatore italiano), Javier Zanetti (Giocatore straniero), Massimiliano Allegri (Allenatore), Antonio Matarrese (Dirigente italiano), Nicola Rizzoli (Arbitro italiano), Giancarlo Antognoni (Veterano italiano), Milena Bertolini (Calciatrice italiana), Amedeo Amadei e Gipo Viani (Premi alla memoria), Igor Trocchia (Premio Astori), Gianni Brera (Premio speciale).