p>CHELSEA MAURIZIO SARRI / Sono ore calde per il futuro di Mauriziosulla panchina del come raccontato da Calciomercato.it, Sarri ha le ore contate e potrebbe lasciare già il Chelsea dopo l'eliminazone dalla Fa Cup rimediata ieri contro ile le ultime recenti prestazioni deludenti (spicca il 6-0 del City di Guardiola) che hanno scatenato l'ira della dirigenza e dei tifosi dei 'Blues'. Secondo quanto riportato da 'Sky Sports', la dirigenza del Chelsea si è riunita per parlare dell'attuale momento di crisi che sta vivendo la squadra e valutare possibili e rapide soluzioni che riescano in breve tempo a porre rimedio: sul banco degli imputati ovviamente Sarri e il suo 'Sarri ball''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul