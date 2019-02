CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS GODIN / Dopo il suo addio alla Juventus, Beppe Marotta è diventato l'amministratore delegato della parte sportiva dell'Inter: un passaggio al club rivale di sempre che ha fatto discutere molto e che non è stato accolto benevolmente dai sostenitori bianconeri. Dal suo insediamento a Milano, è partita così una lotta di mercato che vede protagonisti il dirigente nerazzurro e il suo ex collega Paratici.

Questa mattina, Tuttosport ha rivelato che Marotta avrebbe tentato di inserirsi senza successo nell'affare tra la Juventus e Ramsey. mentre ieri c'è stato un botta e risposta tra i due sul futuro di Mauroe Paulo Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ma c'è di più: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', in attesa dei duelli di mercato tra Inter e Juve pronti ad infiammare l'estate (Tonali e Chiesa i nomi più caldi), i bianconeri hanno provato a disturbare l'Inter per Godin. Come per Ramsey anche in questo caso non c'è stato nulla da fare visto che tra l'uruguaiano (avversario mercoledì in Champions) e i nerazzurri è già stato tutto concordato. Tutto questo in attesa di possibili clamorosi sviluppi sul fronte Icardi-Dybala.

