ATLETICO MADRID JUVENTUS PJANIC / C'è Miralem Pjanic al fianco di Massimiliano Allegri nella sala stampa del Wanda Metropolitano alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Calciomercato.it seguirà in diretta le parole del centrocampista bosniaco.

GRIEZMANN E OBLAK - "Sono forti ma l'Atletico ha dimostrato che è la squadra a fare la differenza. E' difficile giocargli contro, sarà una partita complicata. Questi due calciatori sono di grandissimo livello ma ce ne sono tanti altri e c'è da fare attenzione. Proveremo a fare un buon risultato all'andata".

STADIO FINALE - "Sappiamo che per arrivare in fondo ci saranno degli ostacoli, dovremo affrontare tutti. Da domani inizia un ciclo molto importante per noi: vogliamo tornare qua a giocarci la finale, è un sogno nostro.

Iniziamo da domani con una bella partita e provando a prenderci dei vantaggi".

RONALDO - "E' molto motivato, in questa competizione è sempre stato determinato. Fa parte della squadra e come gli altri vorrà vincere questa partita. E' un calciatore importante. Punizione? Vediamo, speriamo comunque di far gol. Se è più vicino posso tirarla io, se più lontano lui o anche altri giocatori".

OBLAK - "E' tra i tre migliori portieri al mondo, ma siamo molti motivati e speriamo di passare il turno".

JUVE FAVORITA - "Non ci sentiamo favoriti, ma ci sentiamo forti. Ci sono tante squadre favorite per vincere la Champions, per questo è una competizione complicata. Non vedo il motivo di sbagliare questa partita: affrontiamo un grande avversario, li rispettiamo ma sarà importante prendere vantaggi già da domani e finire il lavoro a casa".

