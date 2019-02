ICARDI WANDA NARA / Fuori dal campo, continua a far discutere il futuro di Mauro Icardi: quest'oggi 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato che il bomber argentino, insieme a Wanda Nara, avrebbe comunicato ai piani alti dell'Inter che non sarebbe sceso in campo insieme ai suoi compagni senza la fascia da capitano legata al braccio.

Una presa di posizione decisamente forte che però è stata smentita pochi minuti fa dalla showgirl argentina su Twitter. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Wanda Nara infatti ha cercato di far capire ai tifosi nerazzurri che in realtà non c'è nulla di vero dietro questa notizia, manifestando il proprio disappunto postando una frase con tanto di allegato che riprende il retroscena della Rosea: "Vergognoso!!!! La Gazzetta è partner dell’Inter. Continuare a dire queste ca***te, è ancora più pericoloso. La verità è sempre e solo una!!"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui