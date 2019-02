CALCIOMERCATO INTER KEITA POLITANO / In attesa di capire quali saranno le novità sul fronte Icardi, in casa Inter alcuni giocatori sono chiamati in questa seconda parte di stagione a convincere la dirigenza nerazzurra di meritarsi il riscatto a fine campionato: Marotta e Ausilio in questi mesi dovranno infatti prendere una decisione definitiva sul futuro di Keita, Cedric Soares e Politano. In lista ci sarebbe anche il nome di Vrsaljko, ma la sua parentesi milanese è già giunta al capolinea: il terzino croato si è sottoposto ad un'operazione, non rientrerà più a disposizione di Luciano Spalletti e verrà seguito dallo staff medico dell'Atletico Madrid, club che ne detiene il cartellino, nel suo percorso di recupero.

Calciomercato Inter, da Keita a Politano: il punto sul riscatto

L'infortunio accusato proprio agli sgoccioli del 2018 ha compromesso il cammino nerazzurro di Keita Baldé. Dopo una prima parte di campionato passata all'ombra di Ivan Perisic, il senegalese era riuscito finalmente a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Luciano Spalletti: dopo la doppietta realizzata contro il Frosinone e il gol all'Olimpico contro la Roma, l'ex Lazio ha deciso con una grande rete l'ultima partita del 2018 disputata dai nerazzurri al Castellani contro l'Empoli. Poi l'infortunio con Keita che non è ancora sceso in campo nell'anno nuovo. Una cosa da non sottovalutare è che il giocatore ha dimostrato in questi mesi un forte attaccamento ai colori nerazzurri e vorrebbe rimanere definitivamente a Milano anche perché nello spogliatoio è ben voluto da tutti. Dopo aver investito già 6 milioni di euro in estate, entro fine maggio l'Inter dovrà decidere se spenderne altri 34 per concretizzare il riscatto del giocatore dal Monaco. La cifra è importante ma una cessione in estate di Perisic potrebbe in qualche modo far decollare l'affare. Chi invece è quasi certo della sua permamenza in nerazzurro è Matteo Politano: l'esterno azzurro d'attacco è diventato in poco tempo un elemento imprenscidibile dell'undici iniziale dell'Inter e, prima della squalifica rimediata contro il Torino, è stato quasi sempre utilizzato da Spalletti in tutta la prima parte di stagione. Per riscattarlo l'Inter dovrà versare nelle casse del Sassuolo 20 milioni di euro: una cifra abbordabile che potrebbe essere ulteriormente abbassata qualora vengano inserite alcune contropartite tecniche. Si giocherà la conferma in questa ultima parte di campionato anche Cedric Soares, l'ultimo arrivo in casa nerazzurra: con gli impegni che si moltiplicano tra Serie A ed Europa League, il portoghese sarà totalmente coinvolto nell'ingranaggio. Il riscatto a undici milioni al termine della stagione fissato con il Southampton, è più che alla portata. L'Inter non vuole ripetere l'errore fatto nella scorsa estate con Cancelo: il piazzamento in Champions, il tale ottica, è obbligatorio per mettere mano al portafoglio

