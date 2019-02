ATLETICO MADRID JUVENTUS RONALDO / Istanti di preoccupazione alla Continassa durante la seduta di rifinitura della Juventus alla vigilia del'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Protagonista Cristiano Ronaldo che durante il classico torello prende una botta e casca a terra toccandosi la gamba sinistra: pochi secondi disteso poi il numero 7 bianconero si rialza e torna regolarmente ad allenarsi con i compagni di squadra.

Atletico Madrid-Juventus, le ultime sulle formazione di Allegri

Per il portoghese quello di domani sarà una sorta di ritorno al passato: con la maglia del, i Colchoneros sono stati una della sue vittime preferite con 22 reti in 31 sfide, comprese quelle Champions.

Spavento per Ronaldo a parte, Allegri deve ancora sciogliere alcuni dubbi sulla formazione: tre i ballottaggi che accompagneranno il tecnico bianconero fino a poco prima del fischio d'inizio. In difesa De Sciglio parte in vantaggio su Cancelo, mentre davanti a Szczesny non ci sono dubbi sulla presenza della coppia Bonucci-Chiellini con Alex Sandro a destra. A centrocampo pjanic in cabina di regia poi Matuidi al suo fianco insieme ad uno tra Khedira e Bentancur. Infine l'attacco: Ronaldo e Mandzukic sicuri di una maglia da titolare, ballottaggio Dybala-Bernardeschi con la Joya in vantaggio. Da decidere anche la composizione della panchina: rischiano la tribuna Barzagli, Caceres, Spinazzola e Kean che potrebbe essere ripescato se Douglas Costa non dovesse farcela.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic

