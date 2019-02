FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Da Dejan Kulusevski a cui Gasperini ha regalato mezz'ora di gioco contro il Milan per sostituire il Papu Gomez ai talenti che emergono dai campionati Primavera e Under 17, poichè le categorie Under 15 e 16 sono ferme per la sosta, ecco il punto sui giovani talenti realizzato come ogni settimana da Football Under per Calciomercato.it. Ecco il punto:

1. Iniziamo da Dejan Kulusevski dell'Atalanta, centrocampista svedese classe 2000 con origini macedoni a cui Gasperini ha dato fiducia per la seconda volta. Dopo i 15 minuti di Frosinone, Gasperini l'ha schierato nella partita contro il Milan con la complessa responsabilità di entrare al posto del Papu Gomez. Centrocampista con propensione offensiva, ha un talento sopraffino, è soprattutto un assist-man, nella scorsa stagione ne ha realizzati dieci nel campionato Primavera 1.

2. L'Udinese Primavera è in grande difficoltà, ultima in classifica a sei punti dalla zona play-out. Nelle problematiche della formazione bianconera che ha affidato la panchina a Daniel stanno emergendo le qualità di Gasparini, portiere classe 2002 che sta giocando sotto età in Primavera. Sabato l'Inter ha vinto a Manzano contro l'Udinese ma Gasparini si è messo nuovamente in mostra parando un rigore ad Adorante e rendendosi protagonista di interventi prodigiosi su Mulattieri nel corso del primo tempo.

3. La Primavera della Roma vola, è una macchina da gol ed è una delle squadre più belle della categoria per qualità del gioco, domani affronterà anche il Midtjylland in Danimarca.

L'anima della mediana giallorossa èche esprime un ottimo livello di tecnica individuale, spiccata visione di gioco, ha un gran tiro dalla distanza e un buon calcio con entrambi i piedi nel corto e nel lungo.

4. C'è una categoria in cui il Torino ha dieci punti di vantaggio sulla Juventus e vince il derby in trasferta, succede in Primavera e domani alle 18:30 la formazione di Coppitelli affronterà l'Inter per la Supercoppa. Millico è già entrato nel gruppo della prima squadra, domenica al San Paolo contro il Napoli c'era Ferigra in panchina ma tra i protagonisti della vittoria nel derby c'è Mihael Onisa, centrocampista rumeno di passo e forza preso dalla Virtus Entella che ha realizzato il gol del raddoppio contro la Juventus.

5. Di Francesco è alla ricerca per il suo credo calcistico di esterni d'attacco abili nel dribbling, che sappiano venire dentro al campo e rendersi pericolosi, i profili come Berardi che ha valorizzato ai tempi del Sassuolo. L'allenatore della Roma sarà sicuramente attento alla Primavera come ha dimostrato in altre occasioni (per esempio Riccardi) e sta osservando Ludovico D'Orazio, che pare in crescita costante come dimostrato nell'ultima gara contro il Napoli

6. E' un periodo ricco di soddisfazioni per Maj Roric, centrocampista sloveno che nell'arco di poche settimane si è tolto diverse soddisfazioni: prima la convocazione nella Nazionale Under 19 per la doppia amichevole contro la Serbia, poi la panchina a Vienna in Europa League in prima squadra e infine il primo gol in Primavera in campionato contro l'Udinese dopo le due reti realizzate in Youth League.

7. Pierluca Luciani è un trequartista atipico, ricorda più Perrotta ai tempi della Roma che un numero 10 classico, l'Under 17 del Frosinone cerca di valorizzarlo la sua capacità di trovare gli spazi tra le linee e domenica è stato decisivo nella vittoria contro il Benevento con una doppietta realizzata con due diagonali velenosi.

8. Il Crotone sta coltivando il talento di Alessandro Maesano, attaccante classe 2003 che talvolta viene lanciato sotto età in Under 17 facendosi trovare sempre presente perchè dispone di importanti qualità tecniche, è abile nello stretto e abbastanza rapido. Dopo la doppietta contro il Frosinone, Maesano è andato a segno nella trasferta di Pescara.

9. Diciotto anni dopo lo scudetto con Capello in panchina, c'è un altro Cassano nella Roma. Si chiama Claudio, è un attaccante classe 2003, rapido, brevilineo, nella scorsa stagione ha trascinato l'Under 15 del Bisceglie alla finale scudetto nella categoria Lega Pro contro il Pordenone. Dopo essersi affermato come un trascinatore dell'Under 16, domenica Piccareta l'ha schierato sotto età in Under 17 contro la Salernitana e Cassano ha realizzato la rete del 5-1.

10. La Primavera del Chievo Verona è uscita dai bassifondi della classifica, si è portata al settimo posto perchè nelle ultime sette gare ha conquistato cinque vittorie e due pareggi. L'attaccante esterno Felice D'Amico, giunto in prestito dall'Inter, ha dato tanto al Chievo e nell'ultimo incontro ha inflitto una doppietta al suo Palermo, la società in cui è cresciuto prima di trasferirsi all'Inter. Nella gara precedente contro la Roma, vinta dal Chievo 4-3, non ha segnato ma ha realizzato due assist.

