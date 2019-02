PANCHINA CHELSEA SARRI / "Fuck Sarri Ball": i tifosi del Chelsea hanno emesso la loro sentenza. Con il coro contro il tecnico toscano, sconfitto ieri dal Manchester United per 2-0, chiedono a gran voce un immediato cambio in panchina. Il gioco spumeggiante di inizio stagione infatti è solo un lontano ricordo, ora gli avversari hanno imparato il modo per sorprendere e punire i calciatori del Chelsea. Ieri è stato il turno dei Red Devils. Una vittoria facile facile, arrivata dopo l'umiliante 6-0 dell'Etihad Stadium, caratterizzato anche dalla mancata stretta di mano tra Sarri e l'amico Guardiola.

Futuro Sarri: c'è l'ipotesi Roma

L'exha quindi le ore contate, ma forse anche un'ultima possibilità: domenica è in programma la finale di Coppa di Lega con il City, un match appunto dal dentro o fuori. Appare comunque difficile vederesulla panchina del Chelsea anche il prossimo anno. I giocatori non credono più alla sua filosofia. I suoi metodi sono stati respinti e l'innesto diha alimentato alcune polemiche all'interno dello spogliatoio.

Così è inevitabile pensare agli scenari futuri. Un ritorno in Italia? Possibile, soprattutto alla Roma, in caso di addio di Di Francesco. Potrebbero arrivare anche proposte dalla Spagna, ma non da club di prima fascia. "Non ho sentito bene i cori, solo a tratti. Se ho mai sentito dei cori così contro di me? No, ma c'è sempre una prima volta. In ogni caso ora sono preoccupato per i risultati, non per i tifosi", le parole dell'ex Napoli in conferenza stampa.

