CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Il futuro di Barella potrebbe essere davvero all'Inter. C'è stato un rilancio del Napoli, tuttavia la giovane mezz'ala è attratta dall'idea di vestire la maglia nerazzurra nella prossima estate.

Intanto, a 'Radio Sportiva', il Ds delMarcellosi è espresso così a proposito del classe '97 in ottica calciomercato: "Prezzo per la cessione? Lo fa il mercato e lui è stato bravissimo, pur avendo pagato queste voci a gennaio. E' attaccato alla maglia del Cagliari e non ha pensato un minuto di andar via. Ora deve fare 4 mesi di grande livello, poi vedremo".