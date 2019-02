INTER RAPID VIENNA ICARDI / A meno di colpi di scena, Mauro Icardi salterà anche il match contro il Rapid Vienna valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e in programma giovedì sera allo stadio 'Meazza'.

Come riporta da 'Sky Sport', anche oggi l'ex capitano dell'sta svolgendo fisioterapia non alllenandosi quindi con la squadra a disposizione di mister. Icardi oggi ha compiuto 26 anni e, a quanto pare, oltre a quelli del club sui social ha ricevuto pure gli auguri dei suoi compagni. Il 'caso', comunque, scoppiato dopo che la società ha deciso di togliergli la fascia da capitano, resta. Tornando alla partita: ontro gli austriaci il tecnico dovrà rinunciare anche a, out da metà gennaio per un problema muscolare. Il senegalese dovrebbe rientrare a Firenze.