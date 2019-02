CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MAROTTA PARATICI ICARDI DYBALA / Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al futuro di Mauro Icardi. Dell'attaccante argentino ha parlato anche il direttore dell'area sportiva della Juventus Fabio Paratici, che nella giornata di ieri non ha escluso il possibile arrivo dell'ormai ex capitano nerazzurro. Pronta, però, la replica dell'amministratore delegato Marotta, che ha definito fuori luogo le dichiarazioni del suo ex braccio destro e provocato il club bianconero: "Credo che lo stesso discorso valga per Dybala, quindi anche per lui vedremo cosa succederà a giugno". Si preannuncia dunque una sessione estiva di calciomercato piuttosto infuocata sull'asse Milano-Torino: dallo scambio Icardi-Dybala agli obiettivi condivisi come Ndombele, Lukaku e non solo, ecco tutti i possibili intrecci tra Inter e Juventus.

Calciomercato Inter e Juventus, le ultime sul possibile scambio Icardi-Dybala

Le dichiarazioni di Paratici e Marotta, seppur in forma provocatoria, hanno confermato il rispettivo interesse di Juventus e Inter nei confronti di Icardi e Dybala. Come di fatto annunciato dal dirigente bianconero con quel "vedremo a giugno", la società sta continuando a monitorare la situazione legata all'attaccante argentino. In caso di rottura totale con il club nerazzurro, infatti, la dirigenza sarebbe pronta ad andare all'assalto del classe 1993. Come anticipato da 'Calciomercato.it', la Juventus avrebbe però dettato una condizione per il trasferimento di Icardi. L'Inter, dal canto suo, non sembra ancora intenzionata a privarsi dell'ex Sampdoria, a meno di offerte irrinunciabili. Proprio per questo motivo Marotta ha parlato di un interessamento per Paulo Dybala: il club nerazzurro sarebbe disposto a cedere il suo attaccante solo in cambio della 'Joya'. È così che starebbe dunque prendendo corpo l'ipotesi di un clamoroso scambio di mercato tra i due talenti argentini. Oltre all'età e alla nazionalità, entrambi condividono la stessa valutazione di mercato, che si aggira intorno ai 110 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Juventus, non solo Dybala e Icardi: gli altri possibili obiettivi

Fattore, questo, assolutamente da non sottovalutare nell'ottica di uno scambio alla pari. Gli incastri sembrano dunque avvalorare questa clamorosa ipotesi: la palla passa ora alle due società.

Dybala e Icardi non sono gli unici giocatori che in estate potrebbero infiammare l'asse Inter-Juventus. Cuadrado, ad esempio, potrebbe fare al caso dei nerazzurri con la sua duttilità. L'esterno colombiano, già accostato all'Inter in seguito all'arrivo di Marotta, è in scadenza di contratto nel 2020 e potrebbe lasciare i bianconeri nella prossima estate. Più difficile, invece, arrivare a Daniele Rugani, che nonostante la fase di stallo sul rinnovo del contratto sembra destinato a rimanere alla Juventus.

Prima sfida di mercato, quella tra Marotta e Paratici, che c'è già stata per Aaron Ramsey. Il dirigente nerazzurro avrebbe infatti tentato di inserirsi senza successo nell'affare tra la Juventus e il centrocampista gallese.

Calciomercato, da Ndombele a Lukaku: gli obiettivi condivisi di Inter e Juventus

Infine, sono diversi i giocatori di altri club seguiti con interesse da entrambe le società. Uno di questi è Jan Oblak, portierone dell'Atletico Madrid che è però pronto a prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2021 con i 'Colchoneros'. In cima alla lista di Inter e Juventus c'è anche Tanguy Ndombele, talentuoso centrocampista classe 1996 di proprietà del Lione. Per il francese resta però da superare la concorrenza di diverse big europee, Barcellona e Manchester City su tutte. Il nome più importante conteso da nerazzurri e bianconeri è però quello di Romelu Lukaku. Il Manchester United sarebbe disposto a sacrificare il proprio attaccante per arrivare ad uno tra Icardi e Dybala. Possibile intreccio, dunque, anche sull'asse Italia-Inghilterra. Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia in vista della prossima sessione estiva.

