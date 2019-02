CALCIOMERCATO DESCHAMPS FUTURO FRANCIA JUVENTUS - Didier Deschamps e l'Italia hanno un rapporto speciale. Cinque anni da calciatore e uno da allenatore, sempre con la Juventus, hanno lasciato il segno nell'attuale commissario tecnico della Francia, campione del Mondo in carica.

E, magari, nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo il Belpaese e la: "Non si sa quale sarà il mio futuro - le parole di Deschamps a 'Sky Sport' - Sto benissimo in Nazionale e abbiamo grandi obiettivi per il futuro. Sono molto legato all'Italia, sono stato bene nei miei anni da calciatore e tecnico. Ma ancora non so cosa farò quando finirà l'esperienza con la Francia".