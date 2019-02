ATLETICO MADRID JUVENTUS ALLEGRI DOUGLAS COSTA / La Juventus si appresta a recuperare Douglas Costa per la gara di domani in casa dell'Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Il brasiliano, fuori dalla gara contro ila inizio mese per un problema al ginocchio, si allena con il gruppo nella rifinitura prima della partenza per la Spagna. Molto probabilmente, dunque, sarà aggregato alla squadra per il match di domani sera al 'Wanda Metropolitano'.