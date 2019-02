Manchester United, i tifosi invocano Giuseppe Rossi

MANCHESTER UNITED ROSSI POGBA / Potrebbe tornare in campo a breve, a furor di popolo, Giuseppe Rossi. L'attaccante classe '87 si sta allenando da qualche settimana con il Manchester United per ritrovare la forma dopo la lunghissima serie di infortuni che ne hanno segnato gli ultimi anni di carriera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giocatore ha dato spettacolo conin un video girato negli spogliatoi e diventato virale sui social e i tifosi dei 'Red Devils' non sono rimasti indifferenti. Il 'Mirror' scrive che sono in molti nella tifoseria a chiedere alla società di ingaggiare ufficialmente 'Pepito' fino al termine della stagione e aggregarlo alla squadra per centrare il quarto posto in campionato.